Brugse politie legt lockdownfeestje in zomerbar stil

Het ene feestje ging door op een braakliggend terrein achter een bedrijf op de Blauwe Toren. Het zou volgens het parket gaan om een kleine zomerbar van een bedrijf. De 15 aanwezigen kregen een minnelijke schikking, de organisator een pv.

Verjaardagsfeestje

Het andere lockdownfeestje vond plaats in de Peperstraat, in het centrum van Brugge. In een herenhuis legde de politie een verjaardagsfeestje stil waarop zo’n 12 mensen aanwezig waren. Ook daar kregen de aanwezigen een minnelijke schikking en de organisator een pv.