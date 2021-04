Brugse politie controleert intensief na toename geweld- en drugsfeiten

Patrouilles identificeren jongeren op hotspots als het Stationsplein en ’t Zand in Brugge. Ze fouilleren ook om te kijken wie drugs of wapens bij heeft. De acties moeten ontradend werken en de politie een beter beeld geven van wie geweld uitlokt in de stad.

"Gezien de relletjes van de afgelopen dagen, gaan we toch wat extra patrouilles doen. Niet alleen de gewone interventieploeg, maar ook ons fietsinterventieteam is actief," zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. "De bedoeling van onze aanwezigheid is om identiteitscontroles uit te voeren."

"Onnodig"

Tieners moeten hun identiteitskaart afgeven, ze worden gefouilleerd en hun rugzak wordt gecheckt. En dat vinden ze niet allemaal even fijn, zag een ploeg van Focus&WTV vanmiddag. "Dat is eigenlijk onnodig als we hier rondlopen aan het station," vindt Tiben Van Walleghem. "Moesten we iets verdacht hebben gedaan, dan versta ik dat wel."

"Het kan met de coronacrisis te maken hebben," denkt Lien Depoorter. "Er is bij oud en jong coronamoeheid. Mensen vervelen zich en misschien zijn er ook wat copycats. Jongeren zien rellen in andere steden. Dat komt in de media en het brengt mensen op slechte ideeën. Dat kunnen we niet tolereren.

Ook minderjaren gestraft

Ook al zijn het vaak minderjarigen die vechten, toch kunnen ook zij voor de jeugdrechtbank komen en bestraft worden.

