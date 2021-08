In Brugge is Fernand Bourdon overleden. Hij was in de jaren '90 drie jaar burgemeester van Brugge.

De socialist Fernand Bourdon was jarenlang OCMW-voorzitter, later schepen en volgde Frank Van Acker op als burgemeester, toe die in 1992 overleed. In 1994 raakte hij zijn burgemeesterssjerp kwijt aan Patrick Moenaert. Fernand Bourdon was 87.