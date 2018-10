Brugse Open Vld PLUS maakt schepenen bekend

Open Vld PLUS zal twee schepenen leveren in de nieuwe Brugse coalitie.

Zoals bekend wordt het een coalitie van christendemocraten, socialisten en liberalen. Lijsttrekker Mercedes Van Volcem wordt voor de volle zes jaar schepen. Ann Soete, die vanop de derde plaats 2047 stemmen behaalde, mag zich 2,5 jaar lang schepen noemen. Ze wordt nadien opgevolgd door Jasper Pillen die de rest, 3,5 jaar dus, mag uitdoen. "De Bruggeling kan van ons verwachten dat we een nieuwe wind laten waaien door het stadhuis", zegt Van Volcem. "We voeren een vooruitgangs- en een leefbaarheidstoets in zodat mensen onze inspanningen kunnen opvolgen.

Bij de CD&V, waar er meer gegadigden zijn voor een schepenambt dan er plaatsen zijn, wordt de knoop maandag doorgehakt. Bij de sp.a wordt Pablo Annys wellicht bevoegd voor het OCMW. Wellicht wordt ook Mathijs Godderis schepen.

Lees ook: