Brugse musea krijgen 2,8 miljoen euro uit Vlaams noodfonds

“De lockdown alleen al zorgde voor een verlies aan inkomsten van 1,6 miljoen euro”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “In de maanden na de heropening zagen we het aantal bezoekers licht stijgen, maar niet voldoende om de geraamde inkomsten te benaderen." De musea namen bovendien extra veiligheidsmaatregelen en er mocht telkens maar een beperkt aantal bezoekers binnen.

“De inkomsten uit tickets zijn één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de stadsbegroting," zegt burgemeester Dirk De fauw. "In een normaal jaar bedragen die ongeveer 5,6 miljoen euro." Maar die inkomsten vielen dus weg. De Brugse museam dienden een aanvraag in bij het noodfonds van de Vlaamse regering. Ze berekenden dat ze recht hadden op bijna 2,8 miljoen euro. Een bedrag dat ze ook effectief zullen terkrijgen uit het noodfonds. "Dat zal ervoor zorgen dat de geplande projecten en investeringen in de musea niet in het gedrang komen.”