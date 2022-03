Brugse musea kopen topwerk van Brugse meester Suvée

Het aangekochte werk is een voorstudie voor het grote doek van Suvée, dat nu in Parijs hangt, in Église de l’Assomption, maar eigenlijk bedoeld was voor de intussen verdwenen Recolettenkerk van Ieper.

Het schilderij heet “De geboorte van de Maagd’ en kenners beschouwen het als Suvées meesterwerk op vlak van religieuze schilderkunst. De Bruggeling maakte meerdere grote religieuze schilderijen, maar slechts een paar zijn in Vlaanderen gebleven. Eén daarvan is De Verrijzenis van Christus, dat in de Sint-Walburgakerk in Brugge hangt.

Het werk dat Brugse Musea nu heeft gekocht schilderde Suvée in Parijs, maar na onenigheid met de opdrachtgevers over de prijs, is het nooit naar Ieper overgebracht.