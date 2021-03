Brugse musea kopen tekening Mellery: "unieke kans"

De tekening is van de hand van de Belgische kunstschilder Xavier Mellery uit Laken (1845-1921). Hij wordt gezien als voorloper van het symbolisme, en was leermeester van de in Brugge beter bekende Fernand Khnopff.

'Rue à Bruges’ toont een zicht op de voorgevel van het vroeger godshuis ‘De Pelikaan’ aan de Groenerei. Daarop de typische ingang met drie treden, de deur gevat in een geprofileerde en geblokte, natuurstenen omlijsting en de bekronende gevelsteen met de voedende pelikaan. De donkere figuur op de voorgrond, in zwarte kapmantel gehuld is een motief dat meermaals aan bod komt in Mellery’s oeuvre.

"Unieke kans"

“Tot nu toe bezat Musea Brugge – in tegenstelling tot andere gerenommeerde internationale instellingen in New York of Parijs - jammer genoeg geen enkel werk van Xavier Mellery," zegt schepen van cultuur Nico Blontrock. "Voor Brugge is deze aankoop dan ook een unieke kans die we niet voorbij mochten laten gaan.”