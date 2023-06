Brugse korpschef hangt kepie na 40 jaar aan de haak

Dirk Van Nuffel, de korpschef van de Brugse politie, hangt na 40 jaar dienst zijn 'kepie' aan de haak. Van Nuffel was lang actief in het politiekorps van Knokke-Heist, hielp mee met de grote politiehervorming in ons land en was tien jaar voorzitter van de commissie lokale politie.

Het zijn z'n laatste dagen bij de politie van Brugge voor Dirk Van Nuffel met pensioen gaat na een carrière van 40 jaar. De liefde voor het beroep kreeg hij met de paplepel mee, want de vader van Dirk is ook ooit korpschef geweest van de gemeentepolitie in Brugge.

Grotere uitdagingen in Brugge

Van Nuffel was ook 19 jaar korpschef in Knokke-Heist maar vond in Brugge grotere uitdagingen, met een haven, gevangenis, toeristen én het voetbal. De korpschef koestert ook mooie herinneringen aan de vele bezoeken van prominenten zoals dat van Xi Jinping, de Chinese president.

Yves Rotty neemt op 1 juli de taak van korpschef over. Dan hangt Van Nuffel zijn kepie aan de haak.