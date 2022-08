Brugse koetsiers rijden dit weekend niet uit

Vandaag kan je in de Brugse binnenstad nog enkele koetsen over de straten zien dokkeren. Maar dit weekend blijven de paarden op stal.

Dat heeft alles te maken met het warme weer. Al lang is er een afspraak om van zodra het dertig graden warm is, geen paardenkoetsen door de binnenstad te laten rijden. Dit om het dierenwelzijn van de paarden te respecteren. En dat zal dan ook dit weekend het geval zijn. Vandaag is het 29 graden warm in Brugge en rijden de paarden wel nog uit. Al zijn het er minder dan op een normale dag. De dieren krijgen ook verfrissing tussen de ritten door. Vanaf maandag 15 augustus zakt de temperatuur opnieuw onder de dertig graden in Brugge, en dan rijden ook de koetsen weer uit.