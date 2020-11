Brugse koetsiers mogen coronapremie dan toch houden

Goed nieuws voor de Brugse koetsiers, want ze moeten hun corona-hinderpremie dan toch niet terugbetalen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) beslist, nadat burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zich achter het protest van de koetsiers schaarde.

Vorige week kregen de koetsiers te horen dat ze duizenden euro's moeten terugbetalen, omdat ze geen publiek toegankelijke locatie hebben én tijdens de eerste lockdown dus geen aanspraak maakten op de premie. Volgens de koetsiers sloeg die beslissing op niets. Ze kregen de steun van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen voor Toerisme Philip Pierins (sp.a), die contact opnamen met bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V).

Zij laat weten dat de koetsiers, die in normale tijden jaarlijks bijna 300.000 toeristen vervoeren, hun toegekende premies niet moeten terugbetalen. "Ik ben heel tevreden dat er een oplossing is gevonden voor de koetsiers en ze hun premies kunnen behouden. Hopelijk raakt het virus binnenkort onder controle, zodat onze koetsiers en hun prachtige paarden opnieuw volop kunnen flaneren in de prachtige stad Brugge", zegt ze.

Ook Mark Wentein, de voorzitter van vzw De Brugse Koetsiers, is tevreden. "Dit veracht het leed dat alle handelaren in deze moeilijke tijden meemaken. Zonder deze tussenkomsten zouden ook onze paarden eronder gaan lijden. De winter staat voor de deur en dan moeten alle paarden op stal extra verzorging krijgen, wat meer kosten brengt", klinkt het.

Lees ook: