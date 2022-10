Brugse klimaatactivist plakt gezicht vast aan 'Meisje met de Parel'

Klimaatactivist Wouter Mouton uit Brugge heeft zichzelf vastgekleefd aan het schilderij 'Meisje met de Parel' in het Mauritshuis in Den Haag, in Nederland. Ook twee anderen waren erbij, ze doen het om aandacht te vragen voor het klimaat.

Het filmpje circuleert momenteel op sociale media. Daarop is te zien dat Wouter zijn hoofd vastkleeft met lijm aan een schilderij in een museum. Hij is later opgepakt door de Nederlandse politie.