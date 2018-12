Brugse kerstmarkt boert goed, rush op cadeautjes voorbij

Het Brugs handelscentrum, dat het evenement organiseert, spreekt zelfs van een recordaantal bezoekers. Tot nu toe waren er alleen al 22.000 schaatsers. Het is weliswaar nog even wachten op de officiële cijfers. Maar de handelaars zijn nu al de nieuwe kerstmarkt aan het plannen. En ze willen ook andere plaatsen in de stad integreren in het wintergebeuren.

De hotels waren bijna de hele maand volzet en ook de winkelstraten deden goeie zaken. Superdruk was het daar vandaag niet meer. Maar voor wie nog op zoek was naar een cadeau was het de laatste kans.