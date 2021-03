Brugse jonge mama's hebben vaker hulp nodig

Steeds meer jonge mama’s en zwangere vrouwen in de streek van Brugge kloppen aan voor hulp, omdat ze het financieel moeilijk hebben. Mamastart, van het OCMW Brugge, is zelfs verhuisd naar een grotere plek.

"Bij de opstart van MamaStart kregen we een werkplek in De Joert, waar OCMW Brugge actief is met ’t Scharnier en BLINK!,” zegt Nele Lombaerts van Mamastart. “Mensen konden er gratis spullen voor jonge kinderen afgeven of ophalen na doorverwijzing. Maar de respons is groot, we hadden nood aan meer plaats om materiaal te stockeren en mensen te verwelkomen.”(lees verder onder de foto)

Mamastart is daarom verhuisd naar een ruimere locatie in de Torhoutse Steenweg. En dat zal geen luxe zijn: steeds vaker kloppen jonge moeders aan voor hulp. “De voorbije 2,5 jaar maakten al meer dan 250 gezinnen gebruik van de hulp van Mamastart,” zegt de Brugse schepen van sociale zaken Pablo Annys.

Aanbod breidt uit

Moeders kunnen bij MamaStart terecht voor zwangerschapskledij, kinderkledij tot 12 jaar, een babyuitzet, klein materiaal of speelgoed. Het aanbod wordt vanaf nu aangevuld met een cadeautjeskast. Ouders kunnen op dinsdag- en vrijdagvoormiddag langskomen om iets uit te kiezen voor hun kroost.

“Ik doe een warme oproep aan alle doorverwijzers binnen Brugge om dit aanbod nog beter bekend te maken bij de doelgroep,” zegt Annys.