De hotels in Brugge hadden de voorbije maand een bezettingsgraad van 10%. Voor november voorspellen ze dat maar 6% van de kamers bezet zal zijn. Normaal -zonder coronacrisis - is dat 70%.

De Brugse hotelvereniging zegt dat voor vele uitbaters het “geen kwestie meer is van winst maken, maar om te overleven.” Veel hotels hebben intussen tijdelijk de deuren gesloten, omdat de kosten groter zijn dan de inkomsten. Sommige gaan alleen open in het weekend als er reservaties zijn. De vereniging ziet de situatie de komende maanden niet verbeteren. Brugge kleurt tamelijk rood op de kaart en de zin is gewoon niet om de Vlaamse steden te bezoeken en er te overnachten.