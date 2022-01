Brugse hotels blijven rake klappen krijgen

Ook al viel de kerstvakantie nog mee, door de coronacrisis zijn er amper buitenlandse toeristen. In 2019 , het jaar voor corona, was de bezettingsgraad nog meer dan 70 procent. Het is hopen op een kentering vanaf de paasvakantie, dat zegt ook de uitbater van hotel Augustyn, dat nog maar anderhalf jaar open is. Frederik Serruys, hoteluitbater: "Er is nog geen enkele periode geweest waarop we op een normale manier hebben kunnen werken. Het is altijd zoeken, bijpassen, aanpassen, we kunnen niet wegsteken dat het financieel zeer zwaar is."

Ook de steunmaatregelen van de overheid zijn weggevallen. Frederik hoopt dat vooral de buitenlandse toeristen vanaf de paasvakantie de weg naar Brugge weer zullen terugvinden voor de start van het seizoen. Het is broodnodig. "Het is wel de realiteit dat we het op dit moment allemaal moeten doen met middelen die er niet zijn. We moeten externe middelen gaan zoeken. De laatste spaarcenten, die hebben we al een paar keer gebruikt. Het wordt wel moeilijk voor de komende maanden, maar we hopen dat we dat kunnen overbruggen en dat het toerisme eindelijk weer aantrekt."