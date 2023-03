Brugse Horeca Totaal neemt Antwerpse Metro-vestiging over

De Metro-groothandel aan het Antwerpse Houtdok wordt overgenomen door het Brugse Horeca Totaal. De vestiging was eigendom van Makro Cash & Carry Belgium, maar dat ging in januari failliet.

De groothandel aan het Antwerpse Eilandje was de laatste Metro-vestiging waarvoor er nog geen oplossing was.

Eerste buiten West-Vlaanderen

Voor Horeca Totaal is het de vierde vestiging in portefeuille en de eerste buiten West-Vlaanderen. "Vanuit Antwerpen willen we onze groei ook in Limburg en Brussel bestendigen", zegt eigenaar Roderick D'Hoore.

De Antwerpse ondernemingsrechtbank sprak op 10 januari het faillissement uit van Makro Cash & Carry Belgium. Naast Makro-winkels bestond de groep ook uit vestigingen voor horecagroothandel (Metro). Door het faillissement verloren ongeveer 1.400 mensen hun baan. Negen van de elf Metro-groothandels werden vervolgens overgenomen door de Nederlandse groep Sligro. Horeca Van Zon uit Limburg nam een vestiging over in Evergem.

Procedure tegen andere overname

Horeca Totaal heeft momenteel nog een procedure lopen bij het hof van beroep in Antwerpen. De Bruggelingen stellen zich vragen bij de overnames van Metro door Sligro-Van Zon, waaronder de overname van de vestiging in Luik. In de zomer zou de vestiging in Antwerpen de deuren moeten openen