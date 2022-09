Brugse helden op bezoek bij de koning

Koning Filip heeft tien Vlamingen als held ontvangen op het paleis. Onder hen ook twee Bruggelingen. Filip Vanden Berghe is al 88 keer naar Trooz geweest, om te helpen na de overstromingen. Lieve Dossche ijvert al 25 jaar voor een toegankelijker Brugge voor mensen met een beperking.

Het zijn vandaag niet de gewone Vlamingen die applaudisseren als de koning voorbijkomt, maar andersom. Tien helden, onder wie ook twee Bruggelingen, zijn genomineerd voor het project Be Heroes. Ze zijn voorgedragen omdat ze iets uitzonderlijks doen voor de maatschappij. De koning vindt dat dat een erkenning verdient.

"Brugge toegankelijk voor iedereen"

Ook Lieve heeft vandaag de koning ontmoet: "Het was heel fijn, vooral omdat hij luisterde en je de kans kreeg om je verhaal te brengen." Lieve leidt in Brugge de Stedelijke Raad voor mensen met een handicap. Brugge toegankelijk voor iedereen: dat is het doel.

"Ik ben zelf ziek geworden zoveel jaar geleden. Ik ben ingenieur van opleiding, maar toen heb ik ervaren hoe moeilijk het is om aan de bak te geraken. Je draagkracht als zieke gaat achteruit. Door dit vrijwilligerswerk heb ik weer adem gevonden en zin in het leven."

"Hij schrok"

Filip Vanden Berghe uit Brugge, die regelmatig naar Wallonië trekt na de overstromingen, vertelt zijn verhaal: ​"Ik zag hoe de koning schrok toen ik hem vertelde dat ik mensen ken die uit het leven zijn gestapt na de overstromingen. Dat was hem blijkbaar onbekend. En ik heb gezegd: kijk, veertien maanden na de ramp wordt het toch echt tijd dat we die mensen nog eens structureel helpen, het kan niet blijven aanslepen. Hij heeft aandachtig geluisterd, mijn dossier meegenomen en beloofd dat hij het aandachtig zou doornemen."