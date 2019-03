Brugse ex-horecapaus krijgt lagere geldboete

De man werd veroordeeld voor miljoenenfraude, hij ontdook zowat 19 miljoen aan belastingen. Ook in beroep kijkt hij tegen een gevangenisstraf van twee jaar aan. Zij vrouw kreeg eerder twee jaar met uitstel. Ruim 9 miljoen aan inkomsten werd verbeurd verklaard.

Zwart geld

In 2013 en 2015 viel het gerecht binnen bij hem thuis in Lichtervelde en in zijn horecazaken in Brugge. Ze namen luxewagens in beslag genomen en onderzochten de boekhouding. Zijn personeel betaalde hij deels in het zwart. Ook de mosselen die hij in zijn talrijke horecazaken verkocht werden gedeeltelijk in het zwart aangekocht. De zeven horecazaken in Brugge waarvan de man eigenaar was, werden al in 2016 verkocht.

