Brugse en Oostendse bedrijven meest klaar voor heropstart

Een op vier Vlaamse bedrijven heeft onvoldoende geld voor de heropstart na de coronacrisis. Dat schrijft De Tijd. Van de Vlaamse centrumsteden staan Brugge en Oostende er het best voor.

Het overgrote deel van de Vlaamse bedrijven is in staat om maandag terug te beginnen, blijkt uit analyses van de bedrijfsdata-expert Graydon. Dat schrijft De Tijd zaterdagmorgen. Een kwart van de Vlaamse bedrijven heeft echter extra geld nodig om maandag opnieuw te kunnen opstarten. Als dat extra geld er niet komt, dreigt het faillissement.

Zelfs met de ongeziene overheidssteun van de voorbije weken, zoals tijdelijke werkloosheid, bankgaranties en hinderpremies, hebben de bedrijven in kwestie onvoldoende kapitaal om de activiteiten te kunnen hervatten.

Cijfers sterk verspreid

De schok komt niet overal in België even hard aan: lokaal zijn er erg grote verschillen. Van de 13 Vlaamse centrumsteden staan Brugge, dat de haven van Zeebrugge omvat, en Oostende er het best voor. Slechts één op de zeven bedrijven heeft het er moeilijk om te herstarten.

Toch is het kort door de bocht om te besluiten dat West-Vlaanderen er beter voor staat dan de rest van Vlaanderen. In tegenstelling tot Brugge en Oostende scoren ook Kortrijk en Roeselare behoorlijk slecht, volgens de studie.