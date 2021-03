Brugse dierenpolitie moet vaker optreden

Het aantal interventies van de Brugse dierenpolitie is verdubbeld.

Vaak komen de meldingen van bezorgde burgers. En dat is een duidelijk signaal dat dierenwelzijn veel Bruggelingen nauw aan het hart ligt. Vaak gaat het om probleemsituaties die met bemiddeling en goede raad van de dierenpolitie worden opgelost. En dierenwelzijn wijst vaak ook op sociale problemen bij baasjes. "Als je je dier verwaarloost, betekent dat soms dat je het niet meer zo nauw neemt met jezelf", zegt Bart Saelens, een van de drie inspecteurs bij de Brugse dierenpolitie. Ze zijn stuk zelf een dierenliefhebber. "Mensen worden ouder, sommige mensen kunnen het niet meer opbrengen om uitwerpselen op te kuisen en het huist ruikt naar ammoniak".

Lockdown

De corona lockdown zorgde tot nu toe ook voor specifieke tussenkomsten. Geslagen huisdieren bleken bijvoorbeeld te linken te zijn aan familiaal geweld. Voor een melding over dierenwelzijn kan je best het dierenloket contacteren op de website van het Brugse stadsbestuur. Brugge is één van de weinige korpsen met een cel dierenpolitie.