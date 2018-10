Brugse CO2-uitstoot jaarlijks gedaald met 100.000 ton

Eind 2014 engageerde de stad zich om die doelstelling te halen en dat vertaalde zich in een klimaatplan en een energieplan met acties op verschillende fronten. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat in 2018 een daling van 103.800 ton CO2 per jaar ten opzichte van het referentiejaar 2011 werd gerealiseerd. Door energiezuinige maatregelen bij de doorlichting en renovatie van woningen werd ruim 21.000 ton minder uitgestoten, de hernieuwbare energie in de vorm van windmolens en zonnepanelen was goed voor een reductie van 35.000 ton per jaar. Het autoluw maken van winkelstraten en de inspanningen om meer mensen op de fiets te krijgen was goed voor een daling van zowat 1000 ton per jaar. Ook op het vlak van voedselverlies, extra groen werd minder CO2 de lucht ingeblazen.

Tertiaire sector

"Wij blijven er ten volle voor gaan", zegt het stadsbestuur. "Tijdens dit bestuur werden beleidsbeslissingen en netwerken opgestart die de klimaattransitie enkele maar kunnen versnellen. Er is onder meer een uitbreiding van het warmtenet voorzien voor nieuw te bouwen woningen, ook de tertiare sector wordt via een speciaal begeleidingsprogramma aangespoord om de transitie naar minder energieverbruik en hernieuwbare energie te versnellen. Horecazaken, bekkers en slagers bijvoorbeeld kunnen daarvoor een klimaatsubsidie krijgen.

Luchtkwaliteit

Brugge mag zich dan wel op de borst kloppen, een onderzoek afgelopen weekend wees uit dat het met de luchtkwaliteit in Brugge minder goed gesteld is. Brugge heeft net als enkele andere grote steden last van street canyons. In Brugge is die verontreinigde lucht vooral te zien in de smalle middeleeuwse straten. Ook de zwarte kruispunten, waar een extreem hoge concentratie van slechte lucht gemeten wordt, zijn te zien in Brugge.

