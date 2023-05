Brugse cartoonist Marec heeft een nieuw boek: “De Provence, een kunstzinnige gids voor het zuiden.”

De bekende Brugse cartoonist Marec heeft een nieuw boek uit: “De Provence, een kunstzinnige gids voor het zuiden.” Marec is vooral bekend van zijn hilarische cartoons in dagbladen en magazines.

Lavendelvelden en wijngaarden, oude dorpjes en prachtige steden, de zee en de bergen. In de Provence is werkelijk alles aanwezig om een gelukkig mens te worden. Dat heeft cartoonist Marec goed begrepen. Hij maakte van de streek zijn tweede thuis en deelt nu met ons zijn adressenboekje.

In zijn nieuwe boek neemt hij de lezer op sleeptouw in de Provence, niet met foto’s, maar met eigen tekeningen. Het boek van Marec staat vol met verhalen over de Provence. Hij schreef het boek omdat hij gepassioneerd is door het zuiden van Frankrijk.

Het boek dient als reisgids in de Provence, maar het is niet zomaar een gids. De toerist wordt rondgeleid aan de hand van tekeningen en schetsen, die Marec geïnspireerd hebben.