Brugse cafebazen 'begraven' zaak uit protest tegen vroegere sluitingsuur

Op de Burg in Brugge hebben cafébazen zondagmiddag een actie gehouden tegen het vervroegde sluitingsuur voor de horeca.

Als een gevolg van de verstrengde coronamaatregelen moeten alle cafés in het land voortaan om 23 uur in plaats van 1 uur de deuren sluiten. Dat is niet naar de zin van de Brugse cafébazen.

Kruistocht en begrafenis

Om hun ongenoegen duidelijk te maken, organiseerden ze zondagmiddag een kruistocht van de Brugse Burg naar het Astridpark. In het park droegen ze hun zaak symbolisch ten grave.

Op de protestactie waren ongeveer 60 à 70 mensen aanwezig. Het initiatief kwam van Jordi Bamps, uitbater van Metalbar Walhalla.

