In Brugge moeten cafés die het EK voetbal willen vertonen ervoor zorgen dat hun schermen niet zichtbaar zijn op straat.

Daarmee wil de stad samenscholingen vermijden, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Dat betekent dat de uitbaters hun schermen zullen moeten verplaatsen of draaien of hun ramen afdekken. Niet alle uitbaters zijn daar blij mee, maar volgens de burgemeester voert de stad de regels van de federale overheid uit. In Brugge komt er alvast ook geen fandorp met groot scherm.