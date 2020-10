Elk kruisje zal symbool staan voor een horecazaak die ten dode opgeschreven is. De cafés in Brussel moeten voor een maand dicht, maar ook in Brugge staat het water aan de lippen. Dinsdag kregen de cafés te horen dat ze vanaf vrijdagavond om elf uur moeten sluiten, in plaats van om één uur. Voor veel zaken, die het al moeilijk hadden, wordt dit wellicht de doodsteek.