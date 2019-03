Brugse burgemeester maakt kennis met Brugse wijken

In Dudzele is vandaag onder een stralend zonnetje de eerste sessie van 'Buurt aan de Beurt' afgetrapt. Met dit initiatief trekt het College van Burgemeester en Schepenen naar 24 Brugse wijken om het beleidsplan voor te stellen, maar vooral om er kennis te maken met de bewoners, hun wensen,...

Ter plaatse maakten burgemeester Dirk De Fauw en zijn schepenen met veel plezier tijd voor een praatje met de bewoners. Mensen konden vandaag namelijk hun vragen en ideeën over hun buurt en de stad rechtstreeks aan de burgemeester voorleggen. De stad staat immers altijd open voor nieuwe ideeën. Het online meldpunt ‘www.brugge.be/meldpunt’ is daar het beste bewijs voor.

Nood aan soortgelijke initiatieven

Burgemeester Dirk De fauw is opgetogen: ‘In Dudzele zijn er ruim 150 buurtbewoners aanwezig, wat ons bevestigt in onze mening dat er nood is aan initiatieven zoals dit. We gaan dus gemotiveerd op naar de volgende Buurt aan de Beurt, woensdag 27 maart, in het gemeenschapshuis van Sint-Kruis.’