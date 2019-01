Dat schrijft Het Nieuwsblad. Ze had beweerd dat hij haar dronken had gevoerd om met haar in bed te belanden. Maar die klacht is geseponeerd wegens onvoldoende bezwaren. Volgens de uitbater was het die vrouw enkel om reclame voor haar blog te doen. Dat leverde de zaak niettemin slechte reclame op.

De barman zelf zegt dat ze inderdaad samen sliepen, maar dat ze allebei te dronken waren om nog seks te hebben. En dat de vrouw hem net zoveel verleid had als omgekeerd.

