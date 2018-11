Brugse auteur Kristien Dieltiens krijgt prijs voor oeuvre

De Brugse auteur Kristien Dieltiens heeft in de bibliotheek in Beernem de prijs van de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers gekregen voor haar hele oeuvre. Kristien Dieltiens kennen we vooral van haar kinderboeken, die ze niet alleen schrijft, maar ook zelfs illustreert.

Kristien Dieltiens krijgt de prijs van de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, niet voor één van haar werken, maar voor haar indrukwekkend oeuvre.

Kristien Dieltiens heeft vorige maand haar 95e boek voorgesteld. Ze schrijft, tekent en schildert en denkt er niet aan om gas terug te nemen. Ze is de eerste vrouw die de VWS-prijs wint.

In november verschijnt het vierde jaarboek van de VWS. Het boek met als titel "Jaarwerk MMXVIII" blikt in een brede waaier van bijdragen terug op het afgelopen literaire jaar in de provincie West-Vlaanderen

. Daarin staat ook een bijdrage over Maud Vanhauwaert over de bloei en het verdwijnen van het mimetheater in Roeselare.