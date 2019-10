Brugse armoedevereniging is 15, weinig reden tot feesten

De Brugse vzw Wieder, die zich inzet voor mensen in armoede, bestaat 15 jaar. Reden voor een feestje, zou je denken, maar het is een feest met kanttekeningen en protest.

Wieder is een plek waar mensen in armoede elkaar ontmoeten. De vzw bereikt 120 tot 180 mensen. Na jaren inzet blijft de armoede stijgen, ook in Brugge. Eén op 5 Belgen loopt nog altijd het risico op armoede of sociale uitsluiting. Om het onrecht aan te pakken rekent ‘Wieder’ op maatregelen van de stad en op solidariteit van de Bruggelingen.£



De vzw lanceerde ook het kunstproject ‘Een lijn voor solidariteit’. Dertig Bruggelingen werkten mee. (lees verder onder de video)