Beide centra vind je wel in het winkelcentrum B-park, maar het nieuwe testcentrum huist nu in het voormalige Orchestra tussen Dreamland en Eggo. De opsplitsing is nodig om zowel de vaccinaties als het aantal testen op te krikken, zegt burgemeester De fauw. Alles in één gebouw laten plaatsvinden is niet meer bevorderlijk voor de werking.

Het nieuwe testcentrum van Brugge is enkel open voor mensen met een afspraak.