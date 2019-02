Brugs schepencollege on tour

Onder de naam ‘buurt aan de beurt’ trekt het college er 24 keer op uit. Het is één van de maatregelen die De fauw neemt ook om van Brugge een nog warmere stad te maken.

‘Buurt aan de beurt’ is een van projecten die van Brugge een warmere stad moeten maken. En dat is een stokpaardje van de nieuwe burgemeester Dirk De fauw. Hij kiest voor een andere communicatiestijl dan in de vorige legislatuur onder Renaat Landuyt.

De volledige planning van de wijkbezoeken kan je terugvinden op de website van de stad en in het stadsmagazine.