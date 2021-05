Brugs koetspaard sterft tijdens rit

In Brugge is deze voormiddag een koetspaard overleden tijdens een ritje. Het 17-jarige dier stuikte in elkaar op de Burg.

Drama op de Burg in Brugge deze voormiddag. Koetspaard Tinka stuikte er tijdens een ritje in elkaar en overleed ter plekke. ’S Ochtends leek er nochtans niets aan de hand en ook tijdens de medische keuring in april vertoonde het paard geen medische gebreken. Bovendien had het 17-jarige paard er net vier dagen rust op zitten. De dood van het paard is dus momenteel nog onverklaarbaar. Tinka’s kadaver wordt daarom overgebracht naar de faculteit dierengeneeskunde van de UGent in Merelbeke voor een autopsie.