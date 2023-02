In Sint-Pieters bij Brugge staan de eerste vrachtwagens met hulpgoederen klaar voor de Oekraïense stad Kopychyntsi. De burgemeester van de stad was onlangs in Brugge te gast.

Kopychyntsi is een stad van 15.000 inwoners in het westen van Oekraïne. Burgemeester Bogdan Kelichavyi was in december in Brugge, en had een goed gesprek met burgemeester Dirk De fauw, Schepen van sociale zaken Pablo Annys en algemeen directeur Colin Beheydt. (lees verder onder de foto)

Tijdens dat gesprek is afgesproken dat Brugge de Oekraïense stad hulp zou bieden.

De eerste vrachtwagens staan ondertussen klaar, gevuld met hulpgoederen.

