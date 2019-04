Brugs Groeningemuseum heeft er topwerk bij

Het Groeningemuseum in Brugge heeft er een topwerk bij. Het gaat om de Heilige Veronica, van de Meester van de Ursulalegende. Daarmee komt het schilderij na 500 jaar weer thuis in Brugge.

Op het schilderij houdt de Heilige Veronica de lijkwade van christus vast. Het werk is in de vijftiende eeuw geschilderd door ‘de meester van de Ursulalegende’, een tijdgenoot van Hans Memlinck. Wie die Meester van de Ursulalegenda precies is, blijft wat mysterieus. Maar vaak wordt hij gelinkt aan Pieter Casembroot. De Ursulameester is een Vlaamse Primitief en tijdgenoot van Hans Memling.

Geld uit museumfonds

De Brugse musea konden het werk kopen van een privéverzamelaarster uit New York. Nu is het kunstwerk, na 500 jaar terug thuis in Brugge. De stad betaalde er 530.000 euro voor, geld dat komt uit het Museaal Collectiefonds. Het geld daarin komt uit de ticketverkoop van de Brugse musea.