Brugs gevangenispersoneel legt werk 24 uur neer

Van 3 maart 22 uur tot 4 maart 22 uur vindt in de gevangenis van Brugge een 24 urenstaking plaats. Dat meldt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA.

De stakingsaanzegging die werd gedaan voor de gevangenis van Brugge werd vrijdag geactiveerd, aldus de vakbondsman. Volgens hem werden er na overleg met de overheid op 24 februari niet voldoende oplossingen geboden. Zo werd er geen oplossing geboden voor een kaderuitbreiding en werd er geen akkoord gevonden voor een volwaardige opleiding. "De overheid wenst enkel een verkorte opleiding aan te bieden voor het werken met geïnterneerden", zegt hij. Er is ook geen oplossing op korte termijn voor de problematische geïnterneerden. "Na eerdere incidenten is de maat dan ook vol voor de vakbonden en kunnen wij niet anders dan een signaal te geven. Het is duidelijk dat ons personeel geen boksbal van gedetineerden en geïnterneerden mag zijn", aldus De Smedt.