Brugs driesterrenhotel biedt opvang aan daklozen

Iedereen moet thuis blijven, maar wat als je geen thuis hebt? Veel daklozen bevinden zich momenteel in een uitzichtloze situatie. Daarom biedt hotel 't Putje in Brugge acht daklozen elke nacht een kamer aan.

Elke avond om zeven uur opent 't Putje de deuren om acht daklozen voor de nacht op te vangen. Een ongekende luxe, menen de daklozen, want ze zwerven liever niet rond om besmetting te voorkomen.

"We moeten ons wegsteken"

Door de coronacrisis is er meer ruimte voor opvang nodig, want daklozen mogen niet meer in groep samen komen en moeten afstand houden. Nicolas, vier maanden dakloos, is een van hen: "Ik ben in december ook dakloos geweest. Ik kon mij nog in cafés en restaurants verwarmen. Ik kon ook in de bibliotheek lezen, de hele dag. Maar nu kan ik nergens meer terecht. Alles is daadwerkelijk gesloten. Wij moeten ons echt wegsteken."

De extra kamers in hotel ’t Putje maken deel uit van de oplossing. De daklozen mogen wel geen contact hebben onderling. "Spijtig natuurlijk, maar het verblijf op zich voelt al als een hele een luxe," vertelt Nicolas.

Opvang voor 18

Om negen uur ’s morgens verhuist iedereen dan naar een inloophuis voor ontbijt en dagbesteding. Brugge kan nu elke nacht achttien mensen opvang bieden. De termijn is ondertussen al verlengd tot 30 april. "Daklozen worden ook niet verwacht zich op het openbaar domein heel veel te verplaatsen. We doen er alles aan om hen zowel overdag als ’s nachts een thuis te geven in deze tijden," aldus Pablo Annys, schepen van sociale zaken.