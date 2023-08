Brugs dichteres Patricia Lasoen (74) overleden

Lasoen studeerde Germaanse filologie in Gent en werkte na haar studies als leraar Engels en Nederlands aan de Stedelijke Academie in Brugge. Ze debuteerde in 1968 met 'Ontwerp voor een Japanse houtgravure'. Lasoen werd doorgaans ondergebracht bij de nieuw-realisten, een stroming die vooral in de jaren zeventig en tachtig zijn opmars maakte.

Eerbetoon

Lasoens thuisstad Brugge was al van plan om de dichter te eren in het nieuwe cultuurseizoen. Die plannen gaan door. "De geplande activiteiten van Cultuurcentrum Brugge rond Patricia in het nieuwe cultuurseizoen gaan door. Het Brugse cultuurhuis maakt er vanaf zondag 17 september, samen met heel wat kennissen en vrienden, een verdiend eerbetoon van aan mevrouw Lasoen", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. "Haar literaire bijdragen hebben talloze lezers geïnspireerd en geraakt, en haar nalatenschap zal voortleven door haar prachtige woorden die de menselijke ervaring zo treffend hebben vastgelegd", besluit de schepen.

"Het werd plots stil"

Patricia Lasoen huwde met Jean-Pierre Dumolyn en kreeg vier kinderen. Haar zoon, historicus Jan Dumolyn, spreekt op sociale media over de dementie van zijn moeder. "Nooit kon je stoppen met praten, je was slechts kort van stof in je poëzie. Daar stond nooit een woord teveel. Maar zeven jaar geleden, toen onze vader net was overleden, werd het plots stil: dementie. Niemand kon nog woorden met je wisselen. Nu is jouw beproeving - en ook die van ons allemaal - eindelijk afgelopen."