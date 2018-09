Brugs communicatiebureau wint prijzen met campagne #VANRSL

Het Brugse communicatiebureau d-artagnan en stad Roeselare is in de prijzen gevallen met de #VANRSL campagne.

De stad Roeselare lanceerde eind september 2017 haar clip en de campagne #VANRSL. De clip en het bijhorende Roeselare-lied waren het resultaat van een samenwerking tussen de stad, productiehuis Clementine en reclamebureau d-artagnan. Het lied beschrijft de troeven van Roeselare. Uniek aan deze clip zijn de vele scènes met enthousiaste inwoners.

Dat de clip aanslaat, was al duidelijk door een bereik van 468.800 views met de clip online. De clip werd 3.000 keer gedeeld en kreeg 1.500 reacties en 11.000 likes. In het voorjaar viel de campagne al een eerste keer in de prijzen op het Belgian corporate video festival.

Nu won de campagne op de Cannes Corporate media en TV Awards 2018 in de categorie toeristische film een zilveren Dolphin. Uit meer dan 1.000 inzendingen uit 47 landen wereldwijd in een 30-tal categorieën vielen we met de clip #VANRSL opnieuw in de prijzen. Dat de stad deze internationale award wist te winnen is in ieder geval een grote verdienste en eer.

Twee keer prijs voor d-artagnan

Ook de videocampagne 'Potatoholics' voor Agristo werd met zilver bekroond. Deze wereldspeler in diepgevroren aardappelspecialiteiten wilde met deze video’s nieuwe werknemers aantrekken. Sobry: “We riepen voor deze rekruteringscampagne de ‘Potatoholics’ tot leven: mensen die echt hélemaal weg zijn van aardappelen. Ze staan ermee op, gaan ermee slapen en staan zelfs ’s nachts op om de restjes binnen te spelen. We laten hen in deze ludieke video’s aan het woord en bieden ze de enige oplossing: aan de slag gaan bij Agristo.”