Brugs café gesloten na klachten en corona-inbreuken

Op bevel van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) moet danscafé Starz Club in Brugge een maand de deuren sluiten. Dat meldt de lokale politie van Brugge. Het café gaat in beroep tegen de beslissing.

De beslissing viel na een resem klachten van buurtbewoners, inbreuken op de coronamaatregelen en meerdere tussenkomsten van de politie. De eigenaar van het café op de Eiermarkt werd niet voor het eerst op de vingers getikt. Starz Club werd in 2020 zelfs al eens gesloten wegens inbreuken op de coronamaatregelen.

Nieuwe klachten

Tijdens een formeel overleg in juni 2021 werd de eigenaar nogmaals op zijn verantwoordelijkheden gewezen, maar sinds 4 juli liepen toch weer regelmatig nieuwe klachten binnen. De meeste overtredingen hadden te maken met de mondmaskerplicht, social distancing en het dansverbod.

"Op 31 juli moest de eigenaar zijn zaak meteen sluiten voor die ene nacht nadat we nog maar eens waren tussengekomen", aldus Yves Rotty, directeur operaties en regiowerking bij de politiezone Brugge.

Van burgemeester De fauw kreeg de eigenaar van Starz Club eind augustus nog een allerlaatste kans om zich te herpakken. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging het echter opnieuw mis. Na een eerdere vechtpartij liep er bij de politie ook een klacht binnen over geluidsoverlast, maar de vraag om de muziek zachter te zetten viel in dovemansoren.

Om 3.45 uur werd de zaak dan maar gesloten.

Tot 1 oktober

"Op 1 oktober mogen de discotheken open. Dan pas krijgt de eigenaar een nieuwe kans, als hij een aantal strikte voorwaarden naleeft uiteraard", legt de burgemeester uit.

Starz Club is niet de eerste Brugse horecazaak die een dergelijke maatregel opgelegd krijgt. Naar aanleiding van meerdere clandestiene coronafeestjes moest ook hotel 't Koffieboontje al eens een maand de deuren sluiten.

Danscafé in beroep tegen beslissing

Het danscafé gaat in beroep tegen de beslissing van de sluiting maar wil geen verder commentaar geven. "Er is een poging tot overleg lopende tussen onze raadsman en het kabinet van de burgemeester. Om de zaken niet te laten escaleren, is het niet opportuun om de procedure via de media te voeren," reageert het danscafé.