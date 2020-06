Brugs burgemeester Dirk De fauw neergestoken

Deze voormiddag is Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) neergestoken. Hij werd geraakt in de hals en wordt momenteel geopereerd in het AZ Sint-Jan in Brugge.

Dirk De fauw werd deze voormiddag door een man neergestoken buiten aan zijn advocatenkantoor in Sint-Andries. De 62-jarige burgemeester werd geraakt in de hals, maar kon naar verluid zelf de hulpdiensten verwittigen. Zijn chauffeur zou hem daarna naar het ziekenhuis gebracht hebben. De fauw is intussen terug bij bewustzijn en houdt zo'n 24 hechtingen over aan de steekpartij.

Over de precieze toedracht van de feiten is weinig bekend, maar vermoedelijk is de dader een cliënt van De fauw. De man werd meteen door de politie gearresteerd voor poging moord, maar moet nog verhoord worden.

Heropening paardenkoetsen

De fauw was om kwart over tien nog op de Markt in Brugge, waar de koetsiers een persmoment gaven omdat de koetsen sinds vandaag opnieuw door de Brugse binnenstad rijden. De feiten hebben zich nadien afgespeeld.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is bezig met de zaak en start een onderzoek wegens poging tot moord. Het labo en de federale politie zijn ter plaatse voor onderzoek.

Politici betuigen medeleven

"We zijn ongelooflijk geschrokken, maar zijn blij dat zijn toestand onder controle is", aldus CD&V-voorzitter Joachim Coens. "We wensen Dirk een spoedig herstel en zijn familie veel sterkte. Dirk is een goed burgemeester en een erg minzaam figuur. Zoiets verwacht je niet, zeker niet van iemand die zo geliefd is en die niet polariseert."

