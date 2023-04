Brugs belfort heeft nieuwe huisbewaarder

Het Belfort van Brugge heeft een nieuwe huisbewaarder. Benito Vermander is 26 en komt uit Sint-Kruis. Vanmiddag kreeg hij de sleutels in handen van de vorige conciërge, die na dan dertig jaar met pensioen gaat.

Maar liefst 42 mensen stelden zich kandidaat om te zorgen voor bekendste gebouw van Brugge. Begrijpelijk, want het uitzicht vanuit de conciërgewoning op de Markt, is dan ook uniek. Voortaan staat Benito de klok rond in voor de bewaking en onderhoud van het gebouw. "Ik heb mij kandidaat gesteld omdat het mij een zeer leuke job leek om zorg te kunnen dragen voor zo'n belangrijk historisch gebouw. Met mijn interesse in oude gebouwen leek het wel voorbestemd. Je moet hier ook geen feestjes bouwen. De verantwoordelijkheid zit er bij mij zeker in en ik zal dat zeker serieus nemen."

(lees verder onder de foto)

Het Belfort met de 83 meter hoge Halletoren dateert uit de 13de eeuw en is erkend als Unesco Werelderfgoed. Het appartement op de eerste verdieping, dat uitgeeft op de Markt, was 33 jaar lang de thuis van Frank, hij verhuist nu met zijn vrouw naar Assebroek. Frank Devos: "Dat is het mooiste appartement van heel Brugge, ik zou zelfs zeggen van heel Vlaanderen om in te wonen. Het zijn gemengde gevoelens momenteel. Ik heb zowel vreugde als verdriet. Omdat ik mijn dochter hier achterlaat. Maar ik kan nu ook genieten van mijn oude dag."

Het contract als huisbewaarder is van onbepaalde duur. Alleen bij grote restauratiewerken zal Benito eventjes een andere woning moeten zoeken.