Zowel competitie- als recreatieve sporters konden vandaag in Brugge terecht voor de 22ste zwemdoortocht. De zwemmers konden kiezen uit wedstrijden over één, drie of vijf kilometer, in verschillende zwemdisciplines.

Deze namiddag brak de zon erdoor en werd het zomers warm. Het ideale excuus, dus, om de verfrissing van het water op te zoeken. Bij aankomst ontvangt elke deelnemer een medaille, zij die vooraf waren ingeschreven ook een goodiebag.