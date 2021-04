Bruggelingen kunnen vanaf 1 mei gratis met de lijnbus van en naar het vaccinatiecentrum. De stad wil haar inwoners zo motiveren om met de fiets, te voet of de bus naar de vaccinatie te komen.

Het gratis lijnticket kunnen Bruggelingen krijgen via sms, dat is ook de enige kostprijs van zo’n ‘vaccinatieticket’. Je kan per gsm-nummer maar twee keer zo’n ticket aanvragen, heen en terug dus.

De stad vraagt trouwens ook om je afspraak online te bevestigen. “Nu krijgt het callcenter vaak duizenden telefoontjes per dag,” klinkt het.