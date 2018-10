Bruggelingen feliciteren De fauw met overwinning

Vandaag feliciteerde ene na de andere Bruggeling de CD&V-kopman met zijn overwinning. Met meer dan 15.000 voorkeurstemmen is De fauw ook veruit de populairste politicus in de stad. "Een zittende burgemeester verdringen is niet zo simpel. Zeker niet vanuit de meerderheid. Ik heb vanmorgen nog van mijn goede collega uit Leuven een mail gekregen om te vragen wat daarvoor het recept is. Ik denk dat ik ook wat geluk heb gehad door een mooie functie te mogen uitoefenen binnen het OCMW", zegt de toekomstige burgervader.

Schepenen

Nog zo’n stemmenkanon binnen de partij is Franky Demon. Hij kan net geen 9.000 kiezers overtuigen en doet daarmee beter dan alle andere lijsttrekkers. Ook radioman Nico Blontrock scoort sterk met bijna 3.600 voorkeurstemmen. Hij wordt schepen en zou graag bevoegd zijn voor cultuur. Samen met CD&V wil hij bouwen aan een warmer Brugge. Intussen is het wachten op de andere namen binnen het college. De naam van sp.a’er Pablo Annys valt al als nieuwe OCMW-voorzitter. Open Vld - lijsttrekker Mercedes Van Volcem zal wellicht ook schepen worden.

