Bruggelingen big in League of Legends

Bruggeling is finalist

De finale van het WK wordt gespeeld in Korea en gaat tussen het Europese team Fnatic en het Chinese team Invictus Gaming. Bij Fnatic speelt Bruggeling Gabriël Rau, online beter bekend als Bwipo. Het is zijn eerste jaar in het team en dat is meteen een groot succes. In april werd hij met Fnatic al Europees kampioen.

Gabriël vormt samen met nog vijf andere gamers het team voor de finale van zaterdag. ​Fnatic is het eerste Europese team in 7 jaar dat de finale haalt van het WK.

Big business

De finale kondigt zich erg spannend aan. De wedstrijd wordt een “best of five”. Fans kunnen de wedstrijd live volgen op de website van League of Legends en doen dat ook massaal. De halve finale met Fnatic werd door maar liefst anderhalf miljoen mensen bekeken via livestream, een record.

Het winnende team strijkt na afloop maar liefst 700.000 euro op.

Gastvrouw Eefje Depoortere

Gabriël is trouwens niet de enige West-Vlaming die furore maakt in de wereld van League of Legends. Eefje “Sjokz” Depoortere, ook uit Brugge, is één van de gastvrouwen van de online shows rond League of Legends. Ze interviewt spelers, presenteert de wedstrijden en heeft meer dan 600.000 volgers op Twitter. Enkele jaren geleden was ze ook 'te gast' in Alles Goed!

Dat Bwipo blij was met de overwinning in de halve finale, is een understatement. Dat blijkt ook uit het interview na de halve finale. Of hoe twee Bruggelingen de wereld van League of Legends veroveren...