Zaterdagnacht is een Bruggeling van 27 zwaargewond geraakt na een verkeersongeval in De Haan.

Hij was met zijn voertuig op een duiker in een gracht gereden langs de Grotestraat. De wagen was op zijn dak beland en de bestuurder geraakte niet meer uit zijn voertuig. De brandweer had heel wat moeite om de man uit het wrak te bevrijden. Hij werd zwaargewond overgebracht naar AZ Sint-Jan Brugge. Het voertuig is totaal verloren en er is schade aan een woning en het openbaar domein.