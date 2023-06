Bruggeling stelt nieuwe politieke partij voor: De Conservatieve Partij

In Brugge is een nieuwe politieke partij voorgesteld: De Conservatieve Partij. Het is de 27-jarige Bruggeling Raphaël Dagrain die de partij opricht.

De Conservatieve Partij wil al meteen deelnemen aan de nationale verkiezingen van volgend jaar. Daarom is er vanavond een eerste partijcongres om leden te ronselen en het partijprogramma uit te leggen. De partij wil naar eigen zeggen vooral verandering brengen en burgers met problemen helpen.

Raphaël Dagrain, voorzitter 'De Conservatieve Partij': "Er is geen zaligmakende oplossing en misschien spreek ik een aantal mensen naar de mond. Ik ben iemand die echt tussen de mensen staat, die elke dag luistert naar de mensen, op café, aan de bushalte, op straat, aan de scholen, overal. Maar het is nu hoogtijd dat die burger ook in de Wetstraat en op het lokale niveau effectief gehoord wordt. Er zijn mensen die me enorm steunen en er zijn ook mensen die me hebben afgeraden dit te doen, maar ik denk dat die mensen vooral heel veel schrik hebben."