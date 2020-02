Bruggeling opgepakt voor doodsbedreigingen met alarmpistool

Bij een incident in het centrum van Brugge heeft een jongeman zaterdagavond een toevallig slachtoffer bedreigd met een alarmpistool. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Er was geen enkele aanleiding voor de feiten.

De verdachte had het rond 19.15 uur gemunt op een man die spullen in zijn wagen aan het laden was. Vanuit de deuropening van zijn woning bedreigde de jongeman het slachtoffer tot twee keer toe met een pistool. De politie kwam massaal ter plaatse om de gewapende verdachte in te rekenen. Uiteindelijk bleek het niet om een echt vuurwapen, maar om een alarmpistool te gaan.

Volgens het parket was er eigenlijk geen aanleiding voor het incident. Beide betrokkenen kenden elkaar ook niet. De verdachte was wel zwaar onder invloed van alcohol en had al een tijdje zijn medicatie niet genomen. Maandag zal hij bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden op verdenking van bedreigingen en inbreuken op de wapenwet. De onderzoeksrechter zal moeten beslissen over de eventuele aanhouding van de jongeman.