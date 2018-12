Bruggeling Jean-Pierre Van Rossem overleden

Een leven aan hoge snelheid

De gewezen beursgoeroe sukkelde al lang met zijn gezondheid. De doodsoorzaak is nog onbekend. Eind jaren 80 en in de jaren 90 was hij zonder twijfel één van de meest excentrieke figuren in ons land. Van Rossem leefde aan hoge snelheid: hij was econoom, politicus, F1-teambaas, schrijver, schilder maar ook oplichter.

Ferrari's en mooie vrouwen

De Bruggeling raakt bekend bij het grote publiek door Moneytron. Een beursbedrijf dat de koers kon voorspellen. Het leverde hem uiteindelijk zeven jaar cel op voor valsheid in geschrifte, fraude en oplichting. Van Rossem ontloopt die straf door een politieke partij op te richten, hij raakt verkozen en geniet van politieke onschendbaarheid. In de jaren 90 zijn Ferrari's en mooie vrouwen zelden veraf. Hij ontpopt zich tot het enfant terrible van de Belgische politiek en een keetschopper.

Na een leven op de beurs en als politicus begint hij boeken te schrijven en toert hij met een theatershow. Van Rossem woonde al een hele tijd niet meer in Brugge en overleed vandaag in het UZ van Jette.