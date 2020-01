Bruggebeweegt wil ons meer laten bewegen

Het pilootproject #Bruggebeweegt wil meer Bruggelingen, en later ook meer Vlamingen aan het bewegen krijgen. Zo willen ze 'beweeg-gemeenschappen' oprichten: groepjes per activiteit, zoals lopen, fietsen of andere sporten. Die zijn er nu al heel vaak in de regio, maar door ze een platform te geven kunnen ze mogelijk samenwerken en elkaar stimuleren om op vaste uren te trainen of wedstrijdjes te organiseren. Dat is nog iets toegankelijker voor beginners, dan meteen lid te worden van een sportclub.

Sport Vlaanderen heeft daarvoor een app ontwikkeld, die vragers én gebruikers met elkaar in contact brengt. Wie graag eens zou proberen, vindt via de app dus groepjes die die bepaalde sport al samen doen.

Brugge is de pilootstad, maar bij succes rollen ze het uit naar heel Vlaanderen.